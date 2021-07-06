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Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı

Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı hangi ülkelerde görüldü? İşte Türkiye'yi de barındıran, 20 ülkenin bulunduğu Covid-19 listesi...

Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı

Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 4 milyonu geçti. Tam bitti derken varyantıyla, 'dalga'sıyla tekrar dünyanın yakasına yapışan virüs, özellikle 20 ülkede çok sayıda can kaybına sebep oldu.

İşte en çok can kaybının yaşandığı 20 ülke...

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Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı

1- ABD: 621,335 ölüm, 34,598,361 vaka.

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Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı

2- BREZİLYA: 525,229 ölüm, 18,792,511 vaka.

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Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı

3- HİNDİSTAN: 403,310 ölüm, 30,619,932 vaka.

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