Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü 20 ülke! Liste güncellendi Türkiye kaçıncı
Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybı hangi ülkelerde görüldü? İşte Türkiye'yi de barındıran, 20 ülkenin bulunduğu Covid-19 listesi...
Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 4 milyonu geçti. Tam bitti derken varyantıyla, 'dalga'sıyla tekrar dünyanın yakasına yapışan virüs, özellikle 20 ülkede çok sayıda can kaybına sebep oldu.
İşte en çok can kaybının yaşandığı 20 ülke...
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1- ABD: 621,335 ölüm, 34,598,361 vaka.
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2- BREZİLYA: 525,229 ölüm, 18,792,511 vaka.
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3- HİNDİSTAN: 403,310 ölüm, 30,619,932 vaka.
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