Covid-19 hızla yayılırken pes dedirten görüntü! Bağcılar'da indirimli halı izdihamı

İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.