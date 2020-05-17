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Covid-19 bağlantılı yeni salgınla ilgili korkunç iddia! Avrupa'da 230 çocuğu öldürdü!

Bazı ülkelerde ortaya çıkan ve koronavirüs ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalık PMIS nedeniyle Avrupa’da 230 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir raporda, yıl başından bu yana Avrupa genelinde 230 çocuğun, nadir görülen hastalık nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, genellikle ateş, karın ağrısı ve kalp sorunlarıyla ortaya çıkan ve “Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu” (PMIS) olarak adlandırılan hastalık nedeniyle geçen hafta İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Birkaç gün sonra ise Fransa'nın Marsilya kentinde 9 yaşındaki bir çocuk da bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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