Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı magazin gündemini salladı! Ben askerdeyken...

Şarkılarıyla

"Anılar" "Hatıram Olsun" ve niceleri ile hafızalara kazınan, Türk Müziği'nin usta sanatçısı olarak tanınan, son paylaşımlarıyla gündem olan Coşkun Sabah geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem dolu dizgin aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında sorulan soruları yanıtladı. Kirli çamaşırları ortaya seren Sabah açıklamasında "Ben askerdeyken Hülya beni Tanju Çolak ile aldattı' dedi. İşte çok konuşulan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan aşk üçgeni ve detayları...