Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı magazin gündemini salladı! Ben askerdeyken...
Türk Müziği'nin usta sanatçısı olarak tanınan Coşkun Sabah geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem dolu dizgin aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında sorulan soruları yanıtladı. Coşkun Sabah açıklamasında "Ben askerdeyken Hülya beni Tanju Çolak ile aldattı' dedi.
Şarkılarıyla
"Anılar" "Hatıram Olsun" ve niceleri ile hafızalara kazınan, Türk Müziği'nin usta sanatçısı olarak tanınan, son paylaşımlarıyla gündem olan Coşkun Sabah geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem dolu dizgin aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında sorulan soruları yanıtladı. Kirli çamaşırları ortaya seren Sabah açıklamasında "Ben askerdeyken Hülya beni Tanju Çolak ile aldattı' dedi. İşte çok konuşulan magazin gündeminde bomba etkisi yaratan aşk üçgeni ve detayları...
Coşkun Sabah'ın ihanet itirafı magazin gündemini salladı. Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar'la ilgi yaptığı açıklama bomba etkisi yarattı. Bir dönemin en çok konuşulan ilişkisi olan Coşkun Sabah, Hülya Avşar aşkı usta sanatçının yıllar sonra yaptığı itiraflarla yeniden gündeme geldi. Usta sanatçı katıldığı YouTube kanalında bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar ile ilgili soruları yanıtladı.
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü
YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Türk müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğrayan Coşkun Sabah, tüm kirli çamaşırları ortaya döktü.
Magazine bomba gibi düştü
Coşkun Sabah'ın ihanet itirafı magazin gündemini salladı. Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar'la ilgi yaptığı açıklama bomba etkisi yarattı.