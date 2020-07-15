Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ı görenleri şaşırttı Instagram paylaşımları olay!

Coşkun Sabah'ın bir süre önce polemik olan "Geçinemiyorum" dediği iddiası, kendisi tarafından bizzat yalanlanmıştı. Coşkun Sabah iddialar üzerine şunları söylemişti:

''Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.''