Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ı görenleri şaşırttı Instagram paylaşımları olay!
Açıklamalarıyla olay yaratan Coşkun Sabah, kızını yurt dışında okutmak için iyi para ödediğini söylemişti. Coşkun Sabah'ın kızı Roza ise Instagram fotoğraflarıyla dikkat çekti.
Coşkun Sabah'ın bir süre önce polemik olan "Geçinemiyorum" dediği iddiası, kendisi tarafından bizzat yalanlanmıştı. Coşkun Sabah iddialar üzerine şunları söylemişti:
''Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.''
Coşkun Sabah'ın yurt dışında okuttuğu kızı Roza Sabah, bu sözler üzerine herkesin merak konusu oldu. Kızı Roza Sabah ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı.
Güzelliğinin yanı sıra zarifliğiyle de dikkat çeken Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelmişti.
Roza Sabah, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.