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Coşkun Sabah'ın kızı Roza mayolu fotoğraf paylaştı babasıyla arası bozuldu

Usta sanatçı Coşkun Sabah, 21 yaşındaki kızı Roza’nın Instagram paylaşımlarına neden tepki gösterdi.

Şarkıcı Coşkun Sabah, kızı Roza'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar hakkında ''Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona...'' açıklamasını yaptı.

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Daha önce yaptığı "Parası olmayan beni anlamaz" açıklamasıyla oldukça tepki çeken coşkun Sabah, Instagram'da mayolu paylaşımları yüzünden kızıyla on gün konuşmadığını açıkladı.

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Şarkıcı-besteci Coşkun Sabah, Hürriyet'ten Ömür Gedik'e verdiği röportajda sosyal medya hakkında yaptığı açıklamalar ve müzik hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz"

Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullandı.

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