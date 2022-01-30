Coşkun Sabah'ı 'yumurta' işinde dolandırdılar!
Bir süre önce Eskişehir’de tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah dolandırıldı! Coşkun Sabah, yumurtanın yakın zamanda 3 lirayı aşacağını söylemişti...
Türk müziğinin önemli isimlerinden Coşkun Sabah bir süre önce Eskişehir’de tavuk çiftliği kurarak yumurta işine girmişti. Medyanın büyük ilgili gösterdiği yumurta sektörüyle ilgili sık sık açıklamalar yapan Coşkun Sabah, yumurta işinde dolandırıldı.
Coşkun Sabah, 14 bin tavukla başladığı yumurta üretiminde, ortağının kendisini 500 bin lira dolandırdığını belirterek ortaklıktan ayrıldı.
Yumurtaları hep el altından satmış!
Coşkun Sabah yaptığı açıklamada, “14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış!"
14 bin tavuktan 12 bin yumurta üretiyoruz
"Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım.”