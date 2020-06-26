Coşkun Sabah 'ispat edene 1 milyon dolar vereceğim' deyip isyan etti
Coşkun Sabah, yeni şarkısı 'Yalan Yıllar'ı anlattığı basın toplantısında 'Geçinemiyorum' açıklamasıyla ilgili 'Bu kelimeyi demedim. Söylediğimi ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim' dedi.
Coşkun Sabah önceki gün tek şarkıdan oluşan single’ının tanıtımını gerçekleştirdi. Yalan Yıllar şarkısının tanıtımını yapan Sabah uzun zaman sonra yeniden albüm yapmanın mutluluk olduğunu dile getirdi.
Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten sanatçı “Şarkılarım benim çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim” dedi.
Pek çok ünlü sanatçı ile çeşitli çalışmalar yaptığını da dile getiren sanatçı, sanatçı dostlarının şehir dışında olması ve salgın nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını o nedenle de tanıtım toplantısına katılamadığını söyledi.
Ancak onlarla birlikte olmayı çok istediği için toplantı mekanını yıllar içinde çalıştığı sanatçı dostlarının fotoğrafları ile süsleyerek onları yanına getirmiş oldu.