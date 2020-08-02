Coşkun Sabah Instagram'da kızı Roza'ya yasakladı ama takip ettiği hesaplar olay!

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde yaptığı açıklamalarla gündemi uzun süre meşgul eden Coşkun Sabah, bu kez kızı Roza Sabah'ın Instagram paylaşımları nedeniyle konuşuldu. ''Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum'' açıklamasıyla olay olan Sabah, şimdilerde kızı Roza'nın Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozlarına dair sözleriyle konuşuluyor.