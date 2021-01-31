Coşkun Sabah evlenmek istiyor kriterleri pes dedirtti: Kedicik tarzında...
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Coşkun Sabah'ın evlilik kriterleri herkesi şaşırttı. Sabah'ın yaş kriteri ise pes dedirtti.
Canan Çal ile yaptığı yeni düeti Gönlümün Kıymetlisi'ni müzikseverlerin beğenisine sunan Coşkun Sabah, Magazin Hattı ekibini 23 yıldır oturduğu evinde ağırladı. Son zamanlarda kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğraflarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Coşkun Sabah, evlilik sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
3 yıl önce Coşkun Sabah 19 yıldır evli olduğu 24 yaş küçük eşi Ceyda Okay'dan boşanma kararı almıştı. Boşanma kararı sonrası Okay'ın bir programda anlattıkları çok konuşulmuştu.
Okay programda tanışma hikayesini "Coşkun Bey'le 1994 yılında havalimanında tanıştık. O zamanlar bir ürünün tanıtımını yapıyorduk. O ürünle ilgilendi. Satın aldı. Aklına yazmış herhalde beni. Numara istedi, vermedim, arkadaşım verdi. Sonra klip çekeceğini söyledi. Tanıştık, klip çektik. Arada telefonlaşıyorduk." sözleriyle anlatmıştı.
Okay evlilik sürecini ise "Paramı almak için ofise gittiğimde bana ‘rüyamda evlendiğimizi gördüm’ demişti, inanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu. Zaten altı ay içerisinde evlendik. Çok fazla bir flört dönemimiz olmadı" sözleriyle anlatmıştı.