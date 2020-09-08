Çorum'da ürperten koronavirüs iddiası! Vaka ve ölü sayısı iddiası 3 hafta önceye göre dörde katlandı...

Koronavirüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarla ilgili tartışma sürüyor. Korona salgını da giderek büyüyor. CHP'nin Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, şehirdeki korona vakalarıyla ilgili şok iddialarda bulundu. Tahtacı, il genelinde 3 hafta önce 750 olan vaka sayısının 6 bin 757'ye, 12 olan vefat sayısının 52'ye çıktığını söyledi.