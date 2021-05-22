Çorum'da şizofren hastası genç Ferdi surlardan düşüp öldü annesi tutuklandı

ÇORUM'da İskilip Kalesi’nin surlarından düşen 19 yaşındaki bedensel engelli genç yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, polise 'anne itti' yönünde beyan verirken ilk ifadesinde suçlamaları reddeden anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çorum'un İskilip ilçesindeki İskilip Kalesi'nin surlarından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki incelemede, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen engelli Ferdi Arık'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesi: Anne itti

Geniş çaplı soruşturma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının 'anne itti' beyanı doğrultusunda anne M.A'yı gözaltına aldı.

İlk ifadesine ulaşıldı

Oğlunu kalenin kayalıklarından ittiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın sorgusundaki ifadeleri de ortaya çıktı. M.A.'nın polisteki sorgusunda, “Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben ‘düşersin’ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü.” dediği belirtildi.

Anne tutuklandı

F.A.'nın cenazesi, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli M.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sarp kayalıklardan oluşan bölgede inceleme yaptı.