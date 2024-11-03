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Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var

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Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var

Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var

Osmancık Caddesi'nde bir binada saat 14.30 sıralarında doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

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Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

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Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var

Doğal gaz patlaması

Vali Ali Çalgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

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