Çorum'da şiddetli patlama oldu sokak savaş alanına döndü 1 ölü çok sayıda yaralı var
Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.
Osmancık Caddesi'nde bir binada saat 14.30 sıralarında doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.
Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
Doğal gaz patlaması
Vali Ali Çalgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.