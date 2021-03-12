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Çorum'da okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

ÇORUM'dan gelen haber kan dondurdu. Bir kişi oğluyla kavga ettiği iddiası ile okul servindeki iki öğrenciyi tabanca ile vurarak öldürdü. Öğrencileri öldüren Servet B. gözaltına alındı.

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Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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