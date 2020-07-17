Çorum'da freni patlayan kamyonet evin bahçesine uçtu!

ÇORUM’un Kargı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mezbaha Caddesi’nde meydana gelen kazada; edinilen bilgilere göre, G.Z. yönetimindeki 19 ABF 952 plakalı hurda yüklü kamyonet, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu bir evin bahçe duvarını yıktıktan sonra diğer bir evin bahçesine girdi.