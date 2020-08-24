Çorum'da düğüne davulcu damga vurdu eline aldığı sandalyeyle...
ÇORUM'da davulcu Faruk Çakmak (37), düğün töreninde sandalye ile güreş tuttu. İzleyenlerin eline objektifi aldıran Çakmak, insanları eğlendirmek istediğini söyledi.
İskilip'te düğüne katılan 15 yıllık davulcu Faruk Çakmak, gösterisiyle davetlileri şaşırttı. Davulunu bırakan Çakmak, eline aldığı plastik sandalye ile güreş tuttu.
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Davulcunun sandalye ile güreştiğini görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.
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Amacının izleyenleri eğlendirmek olduğunu söyleyen Faruk Çakmak, "Düğünler bizim düğünlerimiz. Burada farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istedim" diye konuştu.
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