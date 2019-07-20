Çorum'da boğuşan köpekleri kürekle ayıran kadın hakkında şoruşturma açıldı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çorum'da boğuşan köpekleri kürekle ayıran kadın hakkında şoruşturma açıldı!

ÇORUM'un Bayat ilçesinde boğuşan köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadının sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da boğuşan köpekleri kürekle ayıran kadın hakkında şoruşturma açıldı! - Sayfa 1


Bayat ilçesinde bir kadın boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalıştı. Köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu öne süren kadının o anları komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

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Çorum'da boğuşan köpekleri kürekle ayıran kadın hakkında şoruşturma açıldı! - Sayfa 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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Çorum'da boğuşan köpekleri kürekle ayıran kadın hakkında şoruşturma açıldı! - Sayfa 3

Harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da boğuşan köpekleri kürekle ayıran kadın hakkında şoruşturma açıldı! - Sayfa 4

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, köpekleri döven ve hiç müdahale etmeden kayıt yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını belirterek, "Her iki köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

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