Çorum'da annesinin sevgilisinin tecavüz ettiği 3 yaşındaki erkek çocuk öldü! Anne ve sevgilisi tutuklandı
ÇORUM’da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.
Çorum'da rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Anne ve sevgilisi gözaltına alındı: Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı.
İfadeleri alındı: Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Anne ve sevgilisi tutuklandı: Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.