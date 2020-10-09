Çorum'da annesinin sevgilisinin tecavüz ettiği 3 yaşındaki erkek çocuk öldü! Anne ve sevgilisi tutuklandı

Çorum'da rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.