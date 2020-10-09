Çorum'da annesinin sevgilisinin tecavüz ettiği 3 yaşındaki çocuğun ölümü, sosyal medyada kıyameti kopardı
Çorum’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğu Rüzgar'ın, 1.5 ay önce kalp ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu iğrenç olay sonrası sosyal medyada çok sayıda kişi tepkisini dile getiren paylaşımlarda bulundu.
3 yaşındaki küçük çocuk 'kalp rahatsızlığı var' denilerek anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Doktorlar çocuğun durumundan şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı. Tutuklanan anne ile sevgilisi ifadelerinde bakın ne dedi
Anne ve sevgilisi gözaltına alındı: Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Çorum'da yaşandı. Anne Z.B.Y ile birlikte yaşadığı sevgilisi B.Ç. kalp rahatsızlığı var diyerek 3 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. Doktorlar çocuğu kurtaramazken, cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı.
Anne ve sevgilisi tutuklandı: Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan bu üzücü olay sonrası sosyal medyada tepkiler çıp gibi büyüdü. İşte konuya ilişkin yapılan o paylaşımlardan bazıları;