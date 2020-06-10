HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' aranıyor!

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

ÇORUM'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı. 

Abone ol

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'da 2 genç kayıp parayı sahibine ulaştırdı sonrası da şaşırttı
Şanlıurfa'da belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yasa teklifi Meclis’e sunuldu! 27 Mayıs kararları yok sayılacak
Atalay Demirci'ye hapis cezasının gerekçeli kararı! FETÖ'yle görüşmeyi sürdürmüş
Bankalar konut kredi faizini düşürmemekte ısrar ediyor! İki şube arasındaki farka bakın
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'asker uğurlama töreni' uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da eylem hazırlığındaki PKK üyesi 4 kişi yakalandı
Babalar günü hediyesi uygun fikirler ve babalar günü mesajları
Avcılar'da tartıştığı eşine dehşeti yaşattı
SGK prim borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte SGK prim borcu öğrenme ekranı
Türk-Rus ortak devriyesinde bir ilk! Daha önce gidilmemişti
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: Sorgulamaya kimse kalkmasın
Yorumlar