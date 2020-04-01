Coronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğine dikkat!
Coronavirüs ile ilgili iddialardan bir çoğu bilimsel dayanakları olmayan varsayımlar. Uzmanlar bilgi kirliliğinden doğan yanlış bilgilere dikkat çekiyor.
"Her Kovid-19 enfekte olgu, ağır ve ölümcül seyretmektedir"doğru bir bilgi değildir. Hastalığın seyrinde yüzde 10-15 oranında ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği görülebilir ve yüzde 2-5 oranında ölümle sonuçlanırken, yüzde 80 oranında hastalık hafif seyretmektedir.
El dezenfektanları tüm sorunu çözmez.Bu dönemde en önemli temizlik önlemleri sık sık en az 20 saniye süre ile bol sabun ile elleri yıkamak ve mümkün ise kağıt havlu kullanmaktır.
Eldiven kullanımı yalancı bir güven hissi verebilir. Eldiven takmaktansa sık sık elleri yıkamak daha akılcıdır.Eldiven takan bir kişinin korunduğunu sanarak, kendini daha güvenli hissetmesi ve kirlenmiş eldivenleriyle her yeri ellemesi diğer insanlara risk oluşturacaktır. Ellerin sık sık su ve sabunla 30-60 saniye yıkanması yeterlidir.
Maskeleri corona virüsü bulguları taşıyanların etrafındaki insanları korumak için takması gerekiyor. Hasta insanların dışında maske takması gerekenler, hasta birine refakat edenler ve tabi ki sağlık çalışanları kullanmalı. Hastanelere kalabalık ortamlara girilecek ise de maske takılabilir.