Coronavirüs hızla yayılıyor! Virüs mühür tutmadı önlemleri ise bakın neler

Çin'de ortaya çıkan Koronavirüsle ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Virüse karşı önlemler hızla artarken Çin'den önemli bir adım geldi. Uzmanlar virüsle ilgili korkutan 'mutasyon' ve 'kuluçka' uyarılarında bulundu. Öte yandan ABD'den gelen son haberlerle endişeler biraz daha arttı. Ölü ve vaka sayısının hızla yükseldiği virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü de harekete geçti. İşte tüm detaylar...