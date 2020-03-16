Coronavirus Hadise'yi fena vurdu ünlü isimlerden en çok zarara uğrayan o oldu
TÜRKİYE'de Koronavirüs görülmesiyle ünlü isimler maddi zarar uğradı. En çok zararı ise 1 milyon 800 bin TL kaybeden Hadise gördü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmaya başlayan Koronavirüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'de de görülmeye başladı. Koronavirüs önlemleri giderek hız kazandı. Konserler, tiyatrolar, filmlerin galaları ve vizyon tarihleri ertelendi. Ünlü isimler, Koronavirüs salgını nedeniyle maddi zarara uğradı.
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Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Koronavirüs en çok Hadise'yi vurdu. Bu ay içerisinde 9 sahne alacak olan Hadise, konserlerini iptal etti ve 1 milyon 800 bin TL kaybetti.
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Hadise'nin ardından ise en çok kaybı Ajda Pekkan yaşadı. Bu 4 kez sahne alması planlanan Süperstar, 1 milyon TL kaybetti.
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İki konserini iptal eden Ebru Gündeş ise 600 bin TL maddi zarara uğradı.
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