Coronavirüs erkeklerde kısırlık yapar mı bu olasılık korkuttu!

Uzmanlara göre şimdilik yapılacak fazla bir şey yok; genel sağlık durumu bozulan ve üst solunum yolu hastalığı belirtileri veren, ateş yükselmesi gösteren olgular derhal gözlem altına alınıp tedavilerine başlanmalı. Özellikle yüksek ateş sperm üretimi için çok önemli bir tehdittir. Testisler normalde vücut ısısından 3-4 derece daha düşük ortamda bulunurlar. Bunun üzerinde ısısının yükselmesi sperm üretimini bozar.