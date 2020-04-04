Coronavirüs erkeklerde kısırlık yapar mı bu olasılık korkuttu!
Çinli doktorlar, corona virüse yakalanmış erkek hastalarını iyileştikleri anda sperm kalitelerini test etmeye çağırdı, çünkü enfeksiyonun üreme organlarının işlevine zarar verebileceği kanaatindeler.
Çin'de corona virüs salgının başlamasından bu yana hastaların tedavi edilmesi için belirlenmiş hastanelerden birisi olan Wuhan Tongji Hastanesi, corona virüsle ilgili yeni bir teori ortaya attı.
Wuhan’da Tongji Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı Bölümü'ndeki Dr. Li Yufeng, yeni tip corona virüs enfeksiyonu geçiren ve çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin sperm üretimi ve kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini söyleyerek hastaların bu yönde değerlendirilmesini önerdi.
Teorik olarak aynı enzim üzerinden hücre içerisine girerek hastalığa yol açan COVID-19 virüsünde de bu hastalığa yakalanan ve sonrasında iyileşen erkeklerde SARS virüsündekine benzer sperm üretimi veya testosteron salınımı bozukluğu görülme riski üreme sağlığı uzmanları tarafından düşünülüyor.
Uzmanlara göre şimdilik yapılacak fazla bir şey yok; genel sağlık durumu bozulan ve üst solunum yolu hastalığı belirtileri veren, ateş yükselmesi gösteren olgular derhal gözlem altına alınıp tedavilerine başlanmalı. Özellikle yüksek ateş sperm üretimi için çok önemli bir tehdittir. Testisler normalde vücut ısısından 3-4 derece daha düşük ortamda bulunurlar. Bunun üzerinde ısısının yükselmesi sperm üretimini bozar.