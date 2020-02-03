Corona virüsünü araştırmak için Çin'e giden Youtuber Ruhi Çenet'e mesaj yağdı

YouTube'da 4.2 milyon abonesi olan Ruhi Çenet, Corona virüsünü araştırmak için Çin'in Hong Kong şehrine gitti. Çenet, Çin'de sokaklardan ve hastanelerden çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan Elazığ deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek depremzedelerle YouTube videosu çeken Ruhi Çenet, bu sefer Corona virüsü ile mücadele edenleri yakından gözlemlemek için Hong Kong'a gitti.

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Ünlü YouTuber, maske bulmakta zorlanan vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruğu ve hastalığa yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anını görüntüledi.

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Ruhi Çenet'in yayınladığı ilk videoda, Koronavirüs'e yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anı, bölgedeki insanlar ile röportajlar, virüsten korunmak için maske almak isteyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklar, virüs teşhisi konulan insanların kaldığı hastaneler yer aldı.

İşte o anlar

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Çin'de bindiği metroda insanların tepkisini ölçmek için öksüren Çenet, insanların hızla yanından uzaklaştığı anları da kayda aldı. 

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