Corona virüsü oldum diyene 1400 dolar para ödülü verilecek

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Uzmanlar bir çok çözüm yolu bulma telaşında. Bazı ülkelerde kendisinde coronavirüsü olduğunu söyleyip hastaneye gelene para ödülü bile verilmeye başlandı.