Corona virüsü oldum diyene 1400 dolar para ödülü verilecek
CORONA VİRÜS, tüm dünyayı örümcek ağı gibi sarmaya başlamış durumda. Uzmanlar virüsün yayılımını önlemek için biyolojik yolun yanı sıra, farklı yollara başvuruyor.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Uzmanlar bir çok çözüm yolu bulma telaşında. Bazı ülkelerde kendisinde coronavirüsü olduğunu söyleyip hastaneye gelene para ödülü bile verilmeye başlandı.
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Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.
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Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.
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