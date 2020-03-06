Corona virüsü 1 saatte test ediyor! ABD'den 11.5 milyar dolarlık teklif
Alman diagnostik şirketi, Corona virüsü ve solunum yolu hastalıklarını bir saat içerisinde test edecek sağlık kiti bulmayı başardı. Sağlık kitinin 11.5 milyar dolara satılacağı konuşuluyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan, ölü sayısı 3 bini geçen ve Corona virüs vakası 100 bine yaklaşırken, ilaç firmaları çare bulmak için birbirleriyle yarışıyor. Alman diagnostik şirketi Qiagen, Corona virüsü bir saat içerisinde ortaya çıkaran "hızlı test" kiti üretmeyi başardı.
İlk kez denendi başarılı oldu: Qiagen'in corona virüsüyle ilgili sağlık kiti Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında ilk kez denendi ve başarılı oldu. Söz konusu sağlık kitini bir çok ülke satın almak için şimdiden başvuru yaptı.
11.5 milyar dolara satın almak istiyor: Amerikan biyoteknoloji devi Thermo Fisher ise, corona virüsünü hızlı test etmeyi başaran sağlık kiti üreten Alman diagnostik şirketi Qiagen'i 11.5 milyar dolara satın almak için harekete geçti.
İki şirketin hisseleri borsada yükseldi: Thermo Fisher'in Qiagen'i satın alacağını açıklamasının ardından iki şirketin hisseleri borsada hızla yükselmeye başladı.