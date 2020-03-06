Corona virüsü 1 saatte test ediyor! ABD'den 11.5 milyar dolarlık teklif

İlk kez denendi başarılı oldu: Qiagen'in corona virüsüyle ilgili sağlık kiti Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanında ilk kez denendi ve başarılı oldu. Söz konusu sağlık kitini bir çok ülke satın almak için şimdiden başvuru yaptı.