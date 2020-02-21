Corona virüste son durum! Son 24 saatte 118 ölüm gerçekleşti

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi. Son 24 saatte 889 yeni Covid-19 vakası saptandı. İşte Corona virüste son durum...

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465’e çıktı.

Ölü sayısı 2 bin 238’e yükseldi

Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 238’e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264’e ulaştı.





Müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi

Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206’ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi. Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 68’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.





Son 24 saatte 118 can kaybı

Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.

Acil durum ilan edilmişti Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Covid-19 virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.





Yaşlılarda, hastalarda ölüm oranı yüksek

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti. Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Covid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.