Corona virüsle mücadelede önemli uyarılar! Gözlere dikkat edin
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüse karşı uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Opr. Dr. Özgür Gözpınar, koronavirüsüne karşın alınması gereken önlemlere göz sağlığını da ekledi.
Wuhan kentinden tüm dünyayı hızla etkisi altında alan Coronavirüse karşı uzman doktorlardan ardı ardına insan sağlığına yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor. Opr. Dr. Özgür Gözpınar, virüsten korunmak için gözlerin önemini vurguladı. Gözpınar, “viral enfeksiyonlar vücuda mukozalardan girer, yüzde en önemli mukoza alanı gözlerdir. Bu süreçte gözlerin korunmasına dikkat edilmeli” dedi.
"Havada asılı olan damlacıklar gözlere girebilir": Gözlerdeki mukozalara dikkat çeken Opr. Dr. Özgür Gözpınar, “Corona virüsü hastalığının gündemde olduğu bugünlerde enfeksiyondan korunmada göz sağlığımızın da oldukça önemli olduğunun farkında olmalıyız. Viral enfeksiyonlar vücudumuza mukozalardan girer. Yüzümüzde en önemli mukoza alanları gözler, burun ve ağızdır." ifadelerini kullandı.
"En önemli korunma yöntemi elleri sabunla yıkamak": Enfeksiyon kaynakları kesin olmamakla birlikte ya havada asılı olan damlacıklar yoluyla gözümüze bulaşabilir ya da ellerimizin teması sonucu bulaşma olabilir. Burada en önemli organ ellerimizdir. Çünkü ellerimizi her an bir yerlere; asansör butonuna, merdivenlere, masanın üstüne, kapı kollarına sürebilir veya tokalaşabiliriz.
Bu tip temaslardan sonra anında elimize bulaşan viral parçacıklar daha sonra elimizi ağzımıza-yüzümüze götürmek, gözlerimizi ovuşturmak gibi yollarla vücudumuza bulaşır. O nedenle mutlaka en önemli korunma yöntemi, ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkamak veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemektir.