Corona virüsle mücadelede önemli uyarılar! Gözlere dikkat edin

"En önemli korunma yöntemi elleri sabunla yıkamak": Enfeksiyon kaynakları kesin olmamakla birlikte ya havada asılı olan damlacıklar yoluyla gözümüze bulaşabilir ya da ellerimizin teması sonucu bulaşma olabilir. Burada en önemli organ ellerimizdir. Çünkü ellerimizi her an bir yerlere; asansör butonuna, merdivenlere, masanın üstüne, kapı kollarına sürebilir veya tokalaşabiliriz.