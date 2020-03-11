Corona virüs tehlikesine karşı alınması gereken önlemler!

Çin'den diğer ülkelere hızla yayılan bu virüse karşı Sağlık Bakanlığı'ndan alınması gereken önlemler konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmede Coronavirüs nasıl bulaşır, en çok nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl korunabiliriz sorularının cevapları bulunmaktadır.