Corona virüs tehlikesine karşı alınması gereken önlemler!
Tüm dünyayı hızla etkisi altına Coronavirüs gün geçtikçe şiddetini arttırmaya devam ediyor. Virüse karşı insanların dikkat etmesi gereken birkaç şey olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, insanları bilgilendiren resimli bir mesaj yayımladı.
Çin'den diğer ülkelere hızla yayılan bu virüse karşı Sağlık Bakanlığı'ndan alınması gereken önlemler konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmede Coronavirüs nasıl bulaşır, en çok nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl korunabiliriz sorularının cevapları bulunmaktadır.
Coronavirüsü damlacıkların, gözlerinize, burnunuza, ağzınıza sıçramasıyla yayılmaktadır. Eğer bir vatandaş hapşırdığı ya da öksürdüğü zaman hemen anında mesafemizi koruyarak uzak durmamız gerekmektedir.
Bir diğer çözüm önerimize geldiğimizde ise, öksüren veya hapşuran insana yanımızda bulundurduğumuz bir maskeden vererek önlem alabiliriz. Böylelikle onlarda maskelerine öksürür ve hapşırır çevremizdekiler korunmuş olurlar.
Virüse karşı önlem sadece belirli şeylerle sınırlı kalmamaktadır. İnsanların toplu kullandığı, toplu taşıma araçlarından, tuttuğumuz kalem, kapı kolları, bardak, mendil, asansör düğmeleri, korkuluklara dikkat edilmelidir.