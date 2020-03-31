Corona virüs ABD'de fırladı Çin'i ikiye katladı! İspanya ve İtalya'da son durum
DÜNYAYI etkileyen ölümcül koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bine yükseldi. İtalya ve İspanya katil virüse karşı verilen savaşta yenik düşüyor.
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 786 bin 228 ile 800 bin'e yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bini aşmış durumda. Ölümcül virüsün yeni merkezi olan ABD, vaka sayısındaki önlenemez artışla Çin'i ikiye katladı. İşte Türkiye, ABD, İtalya ve İspanya başta olmak üzere ülkelerdeki son durum:
Koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son bilgilere göre Türkiye'de toplam ölüm sayısı 168'e, vaka sayısı ise 10 bin 827'ye yükseldi.
ABD Çin'i ikiye katlamış durumda
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken vaka sayısı 164 bin 603'e ulaştı. Washington D.C. ve Maryland ile Virginia'da 'evde kal' emri verildi. Vatandaşlar evlerinden sadece "kesinlikle gerekli olduğunda" çıkabilecek. Emre uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.
İtalya virüse yenik düşüyor
İtalya'da vaka sayısı 101 bin 736'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 591'e çıktı. Ülke genelinde uygulanan karantinanın en az Paskalya Bayramı (12 Nisan'da) sonrasına kadar süreceği açıklandı.