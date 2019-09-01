Çorlu'da eşini ve asker arkadaşını öldürmüştü: En yakın arkadaşımla beni aldattı

Bu sırada arkalarından gelen kişi, elindeki tabancayla ikiliye kurşun yağdırdı. Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla Salih Durmuş'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Melike Baştürk'ü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Melike Baştürk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı adliyede