Corendon Varşova'dan Heraklion'a direk uçuş başlattı

Corendon Airlines, Polonya'nın başkenti Varşova'dan Yunanistan'da Girit'in popüler bölgelerinden Heraklion'a direkt uçuşlarını başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Varşova Kültür ve Bilim Sarayı'nda düzenlenen ITTF Warsaw Turizm Fuarı kapsamında Corendon Airlines, 2026 yaz sezonu için uçuş ağındaki genişlemeyi paylaştı.

Söz konusu hat, şirketin Katoviçe-Heraklion bağlantısını tamamlayan stratejik adım niteliği taşıyor. Polonyalı yolcuların Akdeniz tatil destinasyonlarına gösterdiği artan ilgiyi karşılamak üzere planlanan yeni uçuşlarda Heraklion, plajları, tarihi zenginlikleri ve konaklama altyapısıyla Avrupa'nın çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Varşova, şirket için stratejik öneme sahip oluşuyla öne çıkıyor. Yeni hattın Polonya'daki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu şirket, mevcut popüler tatil rotalarını koruyarak gelişmeye devam edecek.

Yeni uçuşların hayata geçmesiyle Polonya-Yunanistan arasındaki turistik hatlarda rekabetin artması bekleniyor. Uçuşlar hem tur operatörlerinin organize ettiği paket turlar hem de bireysel tatil planlayan yolcular için uygun olacak. Varşova-Heraklion-Varşova hattı 25 Nisan-31 Ekim 2026 döneminde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Polonya Satış Müdürü Halina Strzyzewska, Heraklion'a direkt uçuşlarını duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Hattın Yunanistan'a yönelik uçuş ağlarını güçlü şekilde tamamladığını aktaran Strzyzewska, "Aynı zamanda mayıs tatilini değerlendirmek isteyen yolcular için de mükemmel bir seçenek sunuyor. Polonya, bizim için stratejik bir pazar olmayı sürdürüyor. 2027 itibarıyla ülkede bir operasyon üssü kurmayı planlıyoruz, bu da Corendon Airlines'ın Polonya'daki varlığını daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.