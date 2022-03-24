BIST 2.175
DOLAR 14,83
EURO 16,37
ALTIN 936,05
MEDYA

'Çorapların kokusu burnuma geliyor' diyen Enver Aysever Nureddin Nebati'yi hedef aldı! Ramazan gelince...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yer softasında yemek yemesini hazmedemeyen gazeteci Enver Aysever "Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor" dedi.

Halk TV'den kovulunca Tele 1'de program yapmaya başlayan gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalında ilk yayınını yaptı. Aysever paylaştığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memleketi Şanlıurfa’da temaslarda bulunduğu sırada hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili "Herkes nedense ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem." ifadelerini kullandı. Aysever sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı
Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bitlis'te küçük çocuk ölümden son anda döndü: 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti
Bitlis'te küçük çocuk ölümden son anda döndü: 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti
Karabük'te görenleri şaşırtan diyalog! Tilkiyi eliyle besleyip konuştu
Karabük'te görenleri şaşırtan diyalog! Tilkiyi eliyle besleyip konuştu
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı
Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı
Habertürk sunucusunun o sözünü duyan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sinirlendi! Canlı yayında azarladı
Habertürk sunucusunun o sözünü duyan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sinirlendi! Canlı yayında azarladı
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp alışveriş yaptı
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp alışveriş yaptı
Cüneyt Özdemir ile İhsan Şenocak arasında uçakta alkollü polemiği
Cüneyt Özdemir ile İhsan Şenocak arasında uçakta alkollü polemiği
Tren raylarına atlayan genci polis son anda kurtardı! O anlar kamerada
Tren raylarına atlayan genci polis son anda kurtardı! O anlar kamerada