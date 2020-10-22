Çorapları yüzünden eleştirilen Seda Sayan'ın başına resmen talih kuşu kondu
Bir televizyon programında giydiği çoraplar nedeniyle eleştirilen Seda Sayan, reklam teklifi beklediğini söylemişti. Sayan'ın bu isteği bir çorap markasının teklifiyle gerçekleşecek gibi görünüyor.
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilmişti. Açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince ise şunları söylemişti:
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"Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim.''
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''Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti.
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Seda Sayan, ayrıca çorap markalarından da teklif beklediğini belirtmişti.
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