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Çöpe attığımız karpuz çekirdeğinin inanılması güç faydaları

Çöpe attığımız karpuz çekirdeğinin inanılması güç faydaları

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında bulunan karpuzun çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor.

Çöpe attığımız karpuz çekirdeğinin inanılması güç faydaları

Özellikle yaz aylarında tüketilen ve bunaltıcı sıcaklarda içimizi ferahlatan karpuzun faydaları herkes tarafından biliniyor. Ancak karpuzu yiyip çöpe attığımız çekirdeğinin de insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. İçerisindeki doğal antioksidan sayesinde tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, cilt sağlığı gibi problemlere iyi gelen karpuz çekirdeği neredeyse her derde deva.

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Çöpe attığımız karpuz çekirdeğinin inanılması güç faydaları

Oldukça fazla miktarda tüketilen karpuzu yediğiniz miktara dikkat etmeniz gerekiyor. 

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Çöpe attığımız karpuz çekirdeğinin inanılması güç faydaları

Uzmanlar karpuzun faydalarından yararlanabilmek için tek başına tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Çöpe attığımız karpuz çekirdeğinin inanılması güç faydaları

Karpuzun yanında başka meyve yenilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. 

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