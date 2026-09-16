COP31 Başkanı Kurum, Cenevre’de ‘İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu Programı’na katıldı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre’nin Cenevre kentinde, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından düzenlenen ‘İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu Programı’na katıldı. COP31 Başkanı Kurum’a IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain eşlik etti. COP31 Başkanı Kurum, dünyadaki tüm Kızılhaç ve Kızılay kuruluşları yöneticilerinin çevrim içi katıldığı programda Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Sözlerine Nepal’de yaşanan iklim felaketine dikkat çekerek başlayan Bakan Kurum,

“Uzun yıllar iklim değişikliğini geleceğe ilişkin riskler üzerinden konuştuk. Bugün etkilerini Nepal’de olduğu gibi günlük hayatımızda da görüyoruz. Seller, kuraklıklar, yangınlar ve aşırı hava olayları hayatı, geçim kaynaklarını, şehirleri ve sağlık sistemlerini doğrudan etkiliyor. Bu tablo bize açık ve net bir sorumluluk yüklüyor; kriz sonrasında müdahale kapasitemizi korurken, kriz ortaya çıkmadan önce insanları daha iyi korumalıyız. Riski erken görmek, uyarıyı zamanında ulaştırmak ve yerel dayanıklılığı güçlendirmek durumundayız” dedi.

“DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON YAKLAŞIMIMIZIN MERKEZİNDE UYGULAMA VAR”

“Sahip olduğumuz bilgi ve kapasiteyi insanları koruyan sonuçlara nasıl dönüştüreceğiz?” sorusuna işaret eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: COP31 Başkanlığı olarak Antalya’ya bu sorularla hazırlanıyoruz. COP31’in merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız var. Bizim için uygulama, küresel iklim politikasının insanların hayatına ulaşmasıdır. Bir erken uyarının en kırılgan topluluğa ulaşması, bir uyum politikasının yerelde karşılık bulması, bir finansman kaynağının ihtiyaç duyulan projeyle buluşması uygulamanın gerçek karşılığıdır. Antalya’da küresel hedeflerle sahadaki gerçeklik arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz.

“KIZILHAÇ VE KIZILAY’IN SAHA TECRÜBESİ COP31 İÇİN ÖNEMLİ BİR İMKANDIR”

Kızılhaç ve Kızılay’ın saha tecrübesinin bu anlamda hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Kurum, “İklim politikaları küresel ve ulusal düzeylerde şekilleniyor; sonuçları mahallede, köyde, şehirde ve ailelerin hayatında yaşanıyor. Ulusal dernekler toplulukları tanıyor, yerel kırılganlıkları iyi biliyor ve insanlarla güven ilişkisi kuruyor. Kriz anında sahaya ulaşırken, kriz öncesinde de hazırlık kapasitesini güçlendiriyor. Bu saha bilgisi COP31’in insan merkezli uygulama anlayışı için önemli bir imkandır” diye konuştu.

“EN KIRILGAN TOPLULUĞA ULAŞMAYAN UYARI GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ SAYILMAZ”

COP31’in İklim Dayanıklı Şehirler ile Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri başlıklarının doğrudan sahada günlük hayatı kapsadığını belirten Bakan Kurum, dayanıklılığın ilk şartlarından birinin riski zamanında bilmek olduğunun altını çizdi. Bu yüzden Herkes İçin Erken Uyarı Girişimi’ni güçlü biçimde desteklediklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Hedef 2027 yılı sonuna kadar herkesin hayat kurtaran erken uyarı sistemleriyle korunmasıdır. Bu çok önemli. Bir insanın hayatını, bir şehrin yine o anlamda zarar görmesini engelleyecek en önemli, en kıymetli adımdır. Ancak erken uyarının başarısı sadece teknolojiyle sınırlı değildir. Bilginin doğru zamanda doğru insana ulaşması ve erken harekete dönüşmesi gerekir. En kırılgan topluluğa ulaşmayan uyarı görevini tamamlamış sayılmaz. Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin yerel ağı burada kritik bir rol oynuyor. Teknolojiye, güveni, yerel bilgiyi ve toplumsal kapasiteyi eklediğimizde erken uyarıyı gerçek korumaya dönüştürebiliriz” dedi.

İKLİM FİNANSMANI

İklim krizlerine ve afetlere karşı yerel dayanıklılığın bir diğer önemli ihtiyacının finansman olduğunu belirten Bakan Kurum “Finansmanın büyüklüğü kadar doğru projeye ve doğru aktöre ulaşması önemlidir. İklim Uygulama Köprüsü ile ulusal öncelikleri uygulanabilir ve finansmana hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Şehirler ve yerel aktörler açısından mesele açık ve nettir: Riski bilmek, ihtiyacı projeye dönüştürmek ve projeyi finansmanla buluşturabilmektir” şeklinde konuştu.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ULUSLARARASI DAYANIŞMANIN DEĞERİNİ YAŞADIK”

Türkiye’nin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nu desteklediğini çekirdek bütçesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Kurum, ülkemiz açısından insani dayanışmanın uzun yıllara dayanan bir devlet ve toplum tecrübesi olduğuna dikkat çekti. Federasyonun 6 Şubat depremleri sonrası desteğini hatırlatan Bakan Kurum, “Afet anında oluşan saha bilgisi ve yerel ağlar, afet öncesinde riskleri azaltmak ve toplumları hazırlamak için de kullanılmalıdır. 6 Şubat depremlerinde uluslararası dayanışmanın değerini doğrudan yaşadık. Federasyon, Türk Kızılayı’nın yanında yer aldı ve toparlanma çalışmalarına çok güçlü destek verdi. Bu dayanışmayı unutmadık. İhtiyaç duyduğumuz anda gördüğümüz dayanışmayı başka toplumlar ihtiyaç duyduğunda paylaşmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Çünkü insani dayanışmanın coğrafyası yoktur. Afetin, çatışmanın veya iklim krizinin kaynağı farklı olabilir. Korunması gereken insan hayatı ve insan onurudur” dedi.

GAZZE İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI: İNSANİ YARDIM HIZLI VE ENGELSİZ ULAŞTIRILMALI

Türkiye’nin insani yardımı yalnızca kriz sonrası ulaştırılan destekle sınırlamadığını, kırılgan insanların ihtiyaçlarını gündemde tutmayı ve insan onurunu her şart altında korumayı da bir sorumluluk olarak gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, Gazze için dayanışma çağrısı yaptı: Bugün insani dayanışmanın en ağır sınamalarından birini Gazze’de görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda belirttiği gibi; Gazze’de bir savaş yoktur. İki taraftan söz edilemez. Bir yanda elinde en modern silahlar olan düzenli ordu, diğer taraftaysa masum siviller, masum çocuklar vardır. İnsani ihtiyaçlar çok ağırdır. Gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan güçlükler koşulları daha da ağırlaştırmaktadır. Biz, insani yardımın Gazze’ye güvenli, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını ve sınır geçişlerinin Gazze’nin nefes alabilmesi için açık tutulmasını savunuyoruz. Biz insanlığın hala bir vicdanı olduğuna inanıyoruz. Ve bu vicdan; artık harekete geçmen zamanının geldiğini haykırıyor. İnsanlık adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi; Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Hareketin diğer bileşenleriyle de bu alandaki iş birliğimizi daha da güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz.

“ANTALYA’DAN GERİYE KALICI SONUÇLAR BIRAKMAK İSTİYORUZ”

COP31 Başkanı olarak Antalya’ya giden süreçte Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’na iş birliği çağrısı yapan Bakan Kurum, “COP31’in başarısını yalnızca alınan kararlarla ölçmeyeceğiz. İnsanların ne kadar daha iyi korunduğuna, yerel kapasitenin ne kadar güçlendiğine ve uygulamanın sahada ne kadar karşılık bulduğuna da bakacağız. Antalya’dan geriye yalnızca kararlar değil, insanlara ulaşan kalıcı sonuçlar bırakmak istiyoruz. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunu ve bütün ulusal dernekleri Antalya’ya giden süreçte bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum” dedi.