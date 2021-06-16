Çöp toplayarak KPSS'de 25'inci olmuştu! Dolandırıcı şoku yaşadı: Ah eşek kafam...

Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13’üncüsü oldu ve eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.