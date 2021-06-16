Çöp toplayarak KPSS'de 25'inci olmuştu! Dolandırıcı şoku yaşadı: Ah eşek kafam...
ANTALYA'da, çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan Hakan Efe, dolandırılmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Göz göre göre tuzağa düşüp binlerce lirasını kaptırdı. Efe, 'Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum' dedi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe’nin (32) azmi herkese örnek olacak cinsten. Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı.
Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13’üncüsü oldu ve eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.
Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya’ya dönüş yaptı.
Burada geçici işlerde çalışmaya başlayan Efe, geçtiğimiz yıl annesini kanserden kaybetti. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca işsiz kalan Efe, çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti.