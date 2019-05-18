Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Sayfa 1

Kaza, akşam saatlerinde Ergene- Çerkezköy yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. 

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Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Sayfa 2

Yaşar Gözüak yönetimindeki 59 PR 155 plakalı çöp kamyonu ile Erdal Aslan yönetimindeki 48 PM 043 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çöp kamyonu devrilirken, sürücüler Yaşar Gözüak ve Erdal Aslan yaralandı. 

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Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Sayfa 3

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Sayfa 4

Devrilen kamyon nedeniyle Çerkezköy ilçesi yönüne yol kısa süre kapalı kaldı. Vinç yardımı ile devrilen kamyon kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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