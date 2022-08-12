Çöp evde bulunan Cem Muhammed'den güzel haber! 3 kilo aldı taburcu oluyor
BURSA'da teyzesi tarafından kapatıldığı çöp evde 1 yıl rehin tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammed'den güzel haber geldi. Kilo almaya başlayan ve hareketlenen Cem Muhammed yakında taburcu oluyor...
Bursa Görükle'de çöp evde teyzesi tarafından 1 yıl kilitli tutulan Cem Muhammet'den yeni haberler var. Akdeniz Üniversite hastanesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammed'le ilgili Üniversite rektörü Özlenen Özkan'dan sevindiren haber geldi. Ce Muhammed'in her gün daha iyiye gittiğini belirten Özkan, son durumunu anlattı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Çocuğu son zamanlarda çok neşeli gördüğünü belirten Özkan, "C.M.A, hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şu an 20 kiloya ulaştı. Çocuğumuz gayet iyi, tabaktaki tüm yemeğini yiyor. Çok hareketli, arada bahçeye inip oyunlar oynuyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.
Özkan, C.M.A'nın herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini, iştahının yerinde, ortamdan ve yemeklerden memnun olduğunu ifade etti. Taburcu edildikten sonra da hastanede çocuğun kontrollerinin devam edeceğini vurgulayan Özkan şöyle konuştu:
"Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bakanlık uygun bir ortam hazırladığı anda C.M.A'yı taburcu edeceğiz. Hepimiz için en önemli olan şey onun kendini güvende hissettiği bir ortamda olması."