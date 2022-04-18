Çöl tozu Türkiye'de! Kum fırtınası şehirleri yıkıp geçmeye başladı! Aksaray, Adana, Mersin, Şırnak, Kars, Nevşehir
Günlerdir yapılan uyarıların ardından Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün ve yarın Doğu Akdeniz ike Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olmaya başladı. Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin’e ulaştı, araçların üzerinde oluşan toz tabakası dikkat çekti. Fırtına nedeniyle Aksaray - Adana yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı. Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.
Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.
Yol kapatıldı
Aksaray-Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor. Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.