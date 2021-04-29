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Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

TÜRKİYE bugün itibari ile Cezayir sıcakları ve çöl tozunun etkisine girecek. Hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece artacak. Sıcaklık artışı ile beraber toz taşınımı da bekleniyor.

Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları bir anda mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

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Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

"Mevsim normalleri üzerine çıkacak"

TRTHaber'e değerlendirmede bulunan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşecek. Özellikle ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

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Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

Toz taşınımı da etkili olacak

Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.

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Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

Özdemirci, "Rüzgarlarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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