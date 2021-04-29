Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor
TÜRKİYE bugün itibari ile Cezayir sıcakları ve çöl tozunun etkisine girecek. Hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece artacak. Sıcaklık artışı ile beraber toz taşınımı da bekleniyor.
Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları bir anda mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
"Mevsim normalleri üzerine çıkacak"
TRTHaber'e değerlendirmede bulunan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşecek. Özellikle ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.
Toz taşınımı da etkili olacak
Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.
Özdemirci, "Rüzgarlarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.