Çöl sıcakları kavuracak! Sıcaklık 10 derece birden artıyor

"Mevsim normalleri üzerine çıkacak"

TRTHaber'e değerlendirmede bulunan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşecek. Özellikle ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.