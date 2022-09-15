Çöl değil Avrupa sıcağı! Güneşe aldanmayın bir anda 10 derece soğuyacak! Orhan Şen soğuk için gün verdi
Meteoroloji ve uzmanlar Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için 'cehennem sıcağı' uyarısı yaparken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den "Güneşe aldanmayın, hava birden 10 derece soğuyacak" uyarısı geldi. Orhan Şen, yakan sıcakların ardından soğuların geleceği günü açıkladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Türkiye'ye Cuma gününden itibaren çöl sıcakları geliyor... Cuma ve Cumartesi günü sıcaklık 5-6 derece yükselecek. İstanbul'da bugün 27 derece olan sıcaklık 32- 33 dereceye kadar çıkacak. Aşırı sıcak hava kaç gün sürecek? İşte bu soruya cevap veren Orhan Şen, çöl sıcaklarında üşütecek haberi verdi. 'Sıcaktan soğuğa doğru sert bir düşüş göreceğiz' dilen Orhan Şen'in tahminleri düşündürücü. İşte Orhan Şen'in uyarıları...
"Sıcaklıklar 2,5 gün sürecek. Pazar günü akşam üstüne kadar olan süreci sayarsak 3 günlük bir sıcaklık diyebiliriz. Pazar günü ise yağmur geliyor." diyen Prof. Dr. Orhan Şen, ayrıca, kuvvetli yağışların ve soğuk havanın geleceği tarihe de dikkat çekti. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları:
İstanbul dahil en sıcak iller...
- Bugünden itibaren özellikle Cuma ve Cumartesi günü sıcaklık 5-6 derece yükselecek. İstanbul'da bugün 27 derece olan sıcaklık 32- 33 dereceye çıkacak. Sadece İstanbul değil örneğin İzmit Kocaeli'nde de sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek. Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon'da sıcaklık 40 dereceyi geçecek.
Bu senenin en yüksek sıcaklık dereceleri ölçülecek
- Belki bazı şehirlerde bu senenin en yüksek sıcaklık değeri ölçülecek. Sıcak hava dalgası değil sıcak hava geliyor. Sıcak hava dalgası olması için aşırı sıcakların v devam etmesi lazım. Her ilin bir maksimum sıcaklık ortalaması var. Sıcak hava dalgası için ortalama sıcaklığın üstünde olması lazım.