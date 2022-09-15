Çöl değil Avrupa sıcağı! Güneşe aldanmayın bir anda 10 derece soğuyacak! Orhan Şen soğuk için gün verdi

Bu senenin en yüksek sıcaklık dereceleri ölçülecek

- Belki bazı şehirlerde bu senenin en yüksek sıcaklık değeri ölçülecek. Sıcak hava dalgası değil sıcak hava geliyor. Sıcak hava dalgası olması için aşırı sıcakların v devam etmesi lazım. Her ilin bir maksimum sıcaklık ortalaması var. Sıcak hava dalgası için ortalama sıcaklığın üstünde olması lazım.