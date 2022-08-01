Çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren İlhan İrem organ nakli mi bekliyordu? Doktoru konuştu, beklenen açıklamayı yaptı
Unutulmaz eserlere imza atmış, kulaklara pelesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk Pop Müziği'nin usta ismi İlhan İrem geçtiğimiz gün yaşamını yitirmiş, göz yaşları içinde Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Çoklu organ yetmezliği ile savaşan İrem'in organ nakli bekleyip, beklemediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Usta sanatçının doktoru beklenen açıklamayı yaptı. İşte haberin detayları...
Anlasana, İşte Hayat şarkılarıyla adını milyonlara duyuran, Türk Pop Müziği'nin usta isimlerinden İlhan İrem geçtiğimiz günlerde 67 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz gün gözyaşları içinde Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilen İrem'in organ nakli bekleyip, beklemediği merak konusu olmuştu. Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özkan Akıncı konuya açıklık getirerek, açıklama yaptı...
Türk pop müziğinin usta ismi İlhan İrem Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. İlhan İrem, Aşiyan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden İrem'in organ nakli beklediği haberleri gündem olmuştu
Peki İlhan İrem, organ nakli mi bekliyordu? İlhan İrem'in doktoru herkesin merak ettiği gerçeği açıkladı. İşte detaylar...
Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazan İlhan İrem, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. İlhan İrem'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını adeta yasa boğdu.