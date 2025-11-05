BIST 10.914
Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi

Anadolu Ajansı
Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e, olayda anne ve babası ile 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği bilgisi psikologlar eşliğinde verildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara'nın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Servise alınan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dilara’nın yakınları, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi eşliğinde genç kıza ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

