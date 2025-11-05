Çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e, olayda anne ve babası ile 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği bilgisi psikologlar eşliğinde verildi.Abone ol
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara'nın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.
Servise alınan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dilara’nın yakınları, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi eşliğinde genç kıza ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.