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'Çok yüksek riskli' Konya'da maske kuralı unutuldu! "Kendilerini ölümsüz sanıyorlar"

SAĞLIK Bakanlığı tarafından 100 bin kişide görülen vaka oranı 203,91 olarak açıklanan 'çok yüksek riskli' il olan Konya'da, cadde ve sokaklar insan kaynıyor. Kentte maske kuralını umursayan da yok. Gidişat çok kötü...

'Çok yüksek riskli' Konya'da maske kuralı unutuldu! "Kendilerini ölümsüz sanıyorlar"

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, 100 bin kişide görülen vaka oranı 203,91 olarak açıklandı. Artan vaka sayısına rağmen kentin önemli noktalarında insan yoğunluğu yaşandı. 

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'Çok yüksek riskli' Konya'da maske kuralı unutuldu! "Kendilerini ölümsüz sanıyorlar"

Özellikle Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı’nda kalabalık oluşurken, birçok kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

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'Çok yüksek riskli' Konya'da maske kuralı unutuldu! "Kendilerini ölümsüz sanıyorlar"

Tedbirlere uyulmadığını belirten kent halkından Cihat Emre Güzelkaya “İnsanlarımız kendi ölümsüz sanıyor. Bize bir şey olmaz diye hareket ediyorlar. Böyle giderse de bu durumdan kurtulmamız mümkün görünmüyor” dedi.  

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'Çok yüksek riskli' Konya'da maske kuralı unutuldu! "Kendilerini ölümsüz sanıyorlar"

Kübra Karadaş (17), “Herkeste bir özgüven var. Maskesini indirip geziyorlar. Kimse hiçbir tedbire, kurala uymuyor” diye konuştu.

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