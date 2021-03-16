'Çok yüksek riskli' Konya'da maske kuralı unutuldu! "Kendilerini ölümsüz sanıyorlar"
SAĞLIK Bakanlığı tarafından 100 bin kişide görülen vaka oranı 203,91 olarak açıklanan 'çok yüksek riskli' il olan Konya'da, cadde ve sokaklar insan kaynıyor. Kentte maske kuralını umursayan da yok. Gidişat çok kötü...
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, 100 bin kişide görülen vaka oranı 203,91 olarak açıklandı. Artan vaka sayısına rağmen kentin önemli noktalarında insan yoğunluğu yaşandı.
Özellikle Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı’nda kalabalık oluşurken, birçok kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.
Tedbirlere uyulmadığını belirten kent halkından Cihat Emre Güzelkaya “İnsanlarımız kendi ölümsüz sanıyor. Bize bir şey olmaz diye hareket ediyorlar. Böyle giderse de bu durumdan kurtulmamız mümkün görünmüyor” dedi.
Kübra Karadaş (17), “Herkeste bir özgüven var. Maskesini indirip geziyorlar. Kimse hiçbir tedbire, kurala uymuyor” diye konuştu.