'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı! Çay ocakları 2 hafta kapatıldı
KORONAVİRÜS haritasında 'Kırmızı' olan ve 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı.
Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan kurul, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile bu caddelere açılan ara yolların bariyerle kapatılması, caddeye girişlerin kontrollü yapılması kararı aldı.
Karara göre, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra alacak.
Öte yandan, yoğunluğun azaltılması maksadıyla bu caddelere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki esaslara uyarınca 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek.