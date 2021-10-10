'Çok üzücü buluyorum' deyip Barbaroslar yıldızı Engin Altan Düzyatan itiraf etti: Seksi hissetme hali...
Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan itiraflar geldi.
Rol aldığı yapımlarla hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Düzyatan yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Pek çok kişiyi yoldan çıkarabilecek özelliklere sahipsin; yakışıklı, başarılı, ünlü... Bunların seni yoldan çıkardığı hiç oldu mu?
Yoldan çıkmak için illa saydığın bu özellikleri taşımaya gerek yok, diye düşünüyorum. Yoldan çıkmak senin kişiliğinle, hayata bakışınla, değer yargılarınla ilgili. Sağlam bir aile yapısından gelen birinin şan, şöhret yüzünden yoldan çıkacağını pek düşünmüyorum. Hayatta hep daha iyi bir insan olabilmek adına bir duruşum oldu. Doğaya, hayvana, insana, fayda sağlayabileceğim şeylere enerjimi vermek beni daha iyi hissettiriyor.
Sık röportaj vermiyor, magazinde görünmüyorsun. Neden bu kadar korunaklı yaşıyorsun?
Sürekli kendini ifade etmek ve anlatmaya çalışmak bana zor geliyor. Yaptığım işle ilgili gerekli yerlerde, gerektiği zamanlarda bulunmak yeterli, diye düşünüyorum. Oyuncunun gizemine inanıyorum.
Artık 42 yaşındasın. Bir hayat muhasebesi yapsak... 20’ler, 30’lar, 40’larla birlikte hayatında neler değişti?
Kariyer olarak baktığımda seçimlerimden dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Hep iyi işlerde, iyi oyuncularla, iyi yönetmenlerle, iyi yapımcılarla, iyi ekiplerle çalıştım. 20’ler yeni başladığım, heyecan duyduğum ve hata yapmaya çok açık olduğum dönemlerdi. Varoluş çabalarımın olduğu... 30’lu yaşlarım biraz daha kendimin farkında olduğum, yaşımın büyümesiyle gelen rollerin de değiştiği ve bana yeni şeyler öğreten, beni geliştiren başka bir süreçti. 40’lı yaşların daha çok başındayım. Kendimi daha özgüvenli hissettiğim, iki çocuğumun olmasıyla birlikte önceliklerimin değiştiği, aslında bambaşka bir döneme, bambaşka bir varoluşa geçtiğim çok güzel yıllar...