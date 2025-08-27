Çok ünlü markaların sahipleri gözaltında! Bu pırlanta operasyonu bomba

İSTANBUL Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye merkezli kaçak pırlanta ve değerli taş operasyonunda büyük bir vurgun ortaya çıktı. Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen pırlanta, zümrüt, yakut ve ziynet eşyalarının piyasa değerinin yaklaşık 1,25 milyar TL olduğu belirlendi. Operasyonda aralarında ünlü mücevher markalarının sahiplerinin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL’da polis, Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye bölgesinde yürütülen kaçak pırlanta ve değerli taş soruşturmasında düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınırken, aralarında Türkiye’nin en bilinen mücevher markalarının sahiplerinin de bulunması dikkat çekti. Ele geçirilen taş ve ziynet eşyalarının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL olduğu açıklandı.

ÜNLÜ MARKALARIN SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Polisin yürüttüğü soruşturmada, kaçak taşların ticaretini yaptığı öne sürülen 40 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Türkiye’nin en bilinen mücevher markaları Koçak Gold, Liza Gold, Alis Pırlanta ve Ahmet Karat Jewelry’nin sahipleri ile Kapalıçarşı’nın en büyük değerli taş ofisinin sahibi Can Tosun da bulunuyor.

1,25 MİLYAR TL’LİK KAÇAK ÜRÜN

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evleri ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda ele geçirilenler şöyle;

1.373,58 gram (6.867,9 karat) çesitli degerli taş,

135 adet ziynet eşyası,(küpe, kolye, yüzük),

1132 adet değerli maden taşı (zümrüt, yakut, pırlanta),

1 adet kurusıkı silah,

109 adet fişek

267 parça tarihi eser

64 adet dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen taş ve ziynet eşyalarının piyasa değerinin 1 milyar 250 milyon TL olduğu açıklandı.

HİNTLİ KURYELER TAKİP EDİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri ise kaçak değerli taşların Hindistan uyruklu kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye sokulması oldu. Türk polisi, kuryeleri günlerce teknik ve fiziki takiple izledi. Yapılan takip sonucunda taşların Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye’deki mücevherat mağazalarına teslim edildiği belirlendi.