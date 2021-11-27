'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor
Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye dizileriyle büyük başarı sağlayan Hazal Kaya itiraflarıyla olay oldu.
Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya (31), 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.
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'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Hazal Kaya, bilinmeyenlerini anlattı.
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Ünlü oyuncu, eşine olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri dile getirdi.
İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
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"Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter."
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