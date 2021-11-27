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'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor

'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye dizileriyle büyük başarı sağlayan Hazal Kaya itiraflarıyla olay oldu.

'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya (31), 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.

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'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Hazal Kaya, bilinmeyenlerini anlattı. 

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'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor

Ünlü oyuncu, eşine olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri dile getirdi.

İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

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'Çok sinirlendim' deyip Hazal Kaya itiraf etti! Kimse bunu dinlemek istemiyor, utanıyor

"Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter."

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